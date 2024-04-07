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Сегодня, 11:53

Мохеби назвал Карпина лучшим тренером в карьере: «Он объясняет нам буквально все в деталях»

Зарина Халимхонова
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Иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби поделился с «СЭ» впечатлениями от работы с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«История о том, что Карпин присмотрел меня на матче Иран — Россия — правда. Он определенно один из лучших тренеров, которые были у меня в карьере. Он объясняет нам буквально все в деталях. Мы выходим на матчи с чистым разумом, и каждый игрок знает, что он должен делать в обороне, атаке и при стандартных положениях, даже когда мы вводим мяч из аута. И это делает нашу работу проще. Просто нужно выходить и играть», — сказал Мохеби «СЭ».

25-летний иранец перешел в «Ростов» из португальской «Санта-Клары» в июле 2023 года. Форвард провел 28 матчей за российскую команду во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Валерий Карпин
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
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