Иранский полузащитник Горбани может перейти из «Оренбурга» в клуб ОАЭ

Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани может покинуть российский клуб и продолжить карьеру в одной из команд ОАЭ.

По данным Legalbet, ближневосточный клуб готов заплатить 1 миллион евро за трансфер 23-летнего хавбека.

Горбани присоединился к «Оренбургу» в феврале 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 19 встречах во всех турнирах. Срок действия конракта иранца с оренбургским клубом истекает 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 миллион евро.