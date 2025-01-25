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Сегодня, 18:01

Иранский полузащитник Горбани может перейти из «Оренбурга» в клуб ОАЭ

Даниил Аршавский
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Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани может покинуть российский клуб и продолжить карьеру в одной из команд ОАЭ.

По данным Legalbet, ближневосточный клуб готов заплатить 1 миллион евро за трансфер 23-летнего хавбека.

Горбани присоединился к «Оренбургу» в феврале 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 19 встречах во всех турнирах. Срок действия конракта иранца с оренбургским клубом истекает 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 миллион евро.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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