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Сегодня, 10:46

Иранский журналист Карими заявил, что «Сепахан» играл намного лучше «Зенита» в товарищеском матче

Виктория Кравченко
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Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими отреагировал на поражение «Зенита» от иранского «Сепахана» (0:2) в товарищеском матче.

«Зенит» давно не проводил важных игр и был не готов. Конечно, никто не ожидал, что игра будет односторонней, но победа «Сепахана» была предсказуема. Иранская команда полностью готова и находится в форме, показывая отличные результаты. «Сепахан» находится на вершине таблицы Премьер-лиги Ирана и обладает приподнятым настроением», — цитирует Карими Sport24.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-18-iranskiy-zhurnalist-o-porazhenii-zenita-u-sepakhana-net-takikh-dorogikh-braziltsev-no-yest-yevropeyskiy-trener
ФК Зенит
ФК Сепахан
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