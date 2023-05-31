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Роднина — о Промесе: «Мы не даем гражданство людям, у которых есть судимость»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на новость об обвинении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в контрабанде наркотиков.

«Надо сначала дождаться решения суда, а потом уже будут следующие действия. Если этот человек получит гражданство России, это будет ответственность «Спартака». Но это пока только предположения. Мы не даем гражданство людям, у которых есть судимость.
Правильно ли то, что он играет в России? Футбол — это бизнес. Звоните руководству «Спартака» и спросите. Заодно узнаете их гражданское отношение по этому вопросу», — приводит Metaratings слова Родниной.

Во вторник, 30 мая, появилась информация о том, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в контрабанде наркотиков.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 по август 2018 года, после чего перешел в «Севилью», за которую играл до июля 2019-го. Затем он стал футболистом «Аякса», а в феврале 2021 года вернулся в «Спартак».

В сезоне-2022/23 Промес забил 25 голов и сделал 10 результативных передач в 36 матчах за красно-белых во всех турнирах. В марте 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodnina-o-promese-my-ne-dayom-grazhdanstvo-lyudyam-u-kotorykh-est-sudimost-255282/
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  • Gordon

    Молчала бы насчёт гражданства... Его на халяву и моментально раздают чужакам, а русские люди годами мучаются.

    31.05.2023

  • Skorz

    В это разворот -:))) Возможно Спартак , не усилится , а ослабится ....апосля Суда .

    31.05.2023

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