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Сегодня, 16:57

Роднина — о критике Ярошика в Чехии: «Мы должны перестать удивляться. Ничего хорошего от запада ждать нельзя»

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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова бывшего главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика.

«Мы уже давно должны перестать удивляться. Правильно или неправильно — мы что, живем в идеальном мире? Мне кажется, уже давно пора привыкнуть, что ничего хорошего от Запада ждать нельзя», — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Чешский тренер возглавлял «Оренбург» с июня по август этого года. Команда под его руководством набрала одно очко в пяти матчах РПЛ. После ухода 45-летнего специалиста из клуба новым главным тренером был назначен Давид Деограсия.

Иржи Ярошик
ФК Оренбург
Ирина Роднина
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