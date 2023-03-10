Роднина: «Думаю, Ари затеряется в Госдуме среди наших олимпийцев»

Советская фигуристка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на желание бывшего футболиста «Краснодара» Ари начать политическую карьеру в России.

«Ари нужно определиться с гражданством. Никакого иного гражданства или вида на жительство он иметь не может. Когда решит вопрос с гражданством, тогда и будем дальше разговаривать. Следующий вопрос — партия. Ему нужно будет собрать много голосов, чтобы он мог выдвинуться. Будет продвигать футбол? Слушайте, у нас единственный парламент в мире, который имеет такое количество олимпийских чемпионов. Думаю, он затеряется со своим футболом среди наших олимпийцев!» — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее Ари заявил о том, что его посещают мысли стать депутатом в России. По словам футболиста, в Бразилии есть район, жители которого называют его депутатом из-за участия в одном проекте.

37-летний бразилец женат на русской девушке и имеет паспорт РФ, он получил российское гражданство в 2018 году.