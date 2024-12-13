Роднина: «Футбол — популярный, но не национальный вид спорта, мы там в лидерах с конца»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают национальным видом спорта хоккей, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

«Футбол — популярный, но точно не национальный вид спорта. Мы там в лидерах с конца. Просто это не наша игра. Хоккей — наша. И так было всегда», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».