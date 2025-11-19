Роднина о возможном возвращении пива на стадионы: «Если это самое интересное у нас в спорте, то без этого, наверное, не обойтись»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о возможном возвращении пива на российские стадионы.

«Если по-другому в футболе не умеют зарабатывать деньги, то, наверное, надо возвращать. Как я к этому отношусь? Будет решать большинство. Если самое интересное у нас в спорте это пиво на стадионе, то без этого, наверное, не обойтись», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.