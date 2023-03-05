Роднина: «Если из футбола убрать государственные средства, то зарплаты игроков снизятся»

Сегодня, 19:04
Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о финансировании российского футбола.
«Футбол — очень хорошо финансируемый вид спорта в России. Там есть как государственные деньги, так и частные. Наверное, такого объема финансирования нет больше ни в одном другом виде спорта, поэтому заплаты футболистов несоизмеримо выше, чем у фигуристов, лыжников и других спортсменов. Плохо только, что почти все клубы не могут сами себя обеспечивать. Если из футбола убрать государственные средства, то зарплаты игроков снизятся», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.