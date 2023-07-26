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Сегодня, 15:43

Роднина: «Популярность Дзюбы в основном связана не с его спортивными достижениями»

Виталий Косик
Корреспондент
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Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о популярности форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Самый ли популярный российский спортсмен Дзюба? Понятия не имею. Смотря что подразумевать под этим термином. Популярность может достигаться разными способами. А популярность Дзюбы в основном связана не с его спортивными достижениями», — сказала Роднина «РБ Спорт».

В мае «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ирина Роднина
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