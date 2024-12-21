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Ирина Роднина: «В ближайшие лет 20 мы точно не будем в элите мирового футбола»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что российский футбол не будет в мировой элите еще как минимум 15-20 лет.

«Будет ли когда-то российский футбол в мировой элите? Если и будет, то точно не в ближайшие лет 15-20. Должно очень многое измениться, чтобы это произошло. И изменения эти должны произойти на всех уровнях, во всех возрастах. Тем более сейчас мы отстранены от международных соревнований, нет возможности соревноваться с более сильными соперниками», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Российские футбольные сборные и клубы отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Национальная сборная уже пропустила чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
Ирина Роднина
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