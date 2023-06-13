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Сегодня, 12:46

Ярошик: «Оренбург» рассматривает меня в качестве сменщика Лички. Слышал, он может уйти в «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик подтвердил, что может сменить Марцела Личку на посту главного тренера «Оренбурга».

«Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в «Динамо». Я общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка. Работа в России стала бы хорошим опытом для меня», — приводит слова Ярошика Metaratings.

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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