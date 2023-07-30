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Сегодня, 17:19

Ярошик — о матче с «Рубином»: «Мы очень рады, что взяли одно очко и не проиграли»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о матче второго тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

— Мы очень рады, что взяли одно очко и не проиграли. По первому тайму мы создали много моментов, но не реализовали их и пропустили гол. Тяжело было отыгрываться. Во втором тайме смогли забить и взять важное очко.

«Рубин» хорошо играл в обороне: мы не могли создать комбинацию, отдать последний пас. Я рад, что мы смогли забить. Важно было не проиграть такую игру. Иначе было бы тяжело. Будем готовиться к следующему матчу.

В первом туре мы тоже неплохо играли, но проиграли «Спартаку». Сегодня мы снова сыграли зрелищно, надежнее сыграли в обороне. Есть плюсы в нашей игре и хорошо, что мы смогли сравнять счет.

— Что обсудили с арбитром после матча?

— Хотел спросить некоторые моменты. Был фол рядом со мной. Я хотел понять, почему он не фиксировал. Хотел объяснить эту ситуацию, свое мнение. Думаю, одну желтую карточку судья не дал игроку соперника. Хотел с ним поговорить об этом.

«Оренбург» в следующем матче чемпионата России примет «Урал», матч пройдет 5 августа в 17.30 по московскому времени.

Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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