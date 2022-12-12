Иск Газизова к Федуну на 365 миллионов рублей рассмотрят в суде 30 января

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что Хорошевский районный суд города Москвы 30 января 2023 года рассмотрит иск бывшего генерального директора московского клуба Шамиля Газизова к бывшему владельцу футбольного клуба Леониду Федуну.

«Господин Газизов подавал иск на 365 миллионов рублей к Федуну. Уфимский суд признал, что данный иск к трудовым спорам никакого отношения не имеет и это иск лично к Леониду Арнольдовичу. В связи с этим дело направили в Хорошевский районный суд. Наконец оно пришло, дата назначена.

Суд ждал, пока выйдет срок обжалования определения, потом формировал дело и направил его через Верховный суд Башкирии в Москву — из Московского городского суда в Хорошевский. Поэтому так долго, это обычная практика и ничего сверхъестественного здесь нет", — объяснила юрист ТАСС.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.