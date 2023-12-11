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Сегодня, 12:28

Искаков рассказал о новой тактической роли Зделара

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков рассказал о новой тактической роли Саши Зделара.

«Обосновался ли Зделар в тройке? Да, с места правого центрального качественно играет в развитие. С другой стороны, снова огрехи, свойственные опорнику на непрофильной позиции. Впервые попробовали опускать его в защиту в матче с «Рубином» на зимних сборах. Давно хотели использовать схему с гибридной ролью центрального защитника в тройке — приблизительно как с Данилом Глебовым у Карпина: Данил то опускается вглубь, то поднимается», — приводит слова Искакова Sport24.

28-летний Зделар выступает за ЦСКА с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603459-kak-u-karpina-trener-tsska-iskakov-rasskazal-o-takticheskom-khode-s-tsentralnom-zashchitnikom
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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