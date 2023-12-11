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Сегодня, 13:53

Искаков заявил, что не пойдет работать в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков заявил, что не пойдет работать в «Спартак».

«Приемлемо ли мне пойти работать в «Спартак»? Теперь уже нет. В «Зенит»? Не знаю. Хочется отдать долгие годы работы в ЦСКА, добиться хороших результатов здесь. А о чем-то другом не думать. Я говорил, что болел за «Спартак»? Это был романтический футбол детства, не могу отрицать. Для меня «Спартак» — это Черенков. Человек, который понимал футбол с закрытыми глазами. Вживую видел его только раз, на выставочном матче в Нальчике. Понимание игры — на уровне Платини и Зидана. Еще посчастливилось увидеть игру Егора Титова в ветеранском турнире в Дагомысе. Он уже много лет как закончил карьеру, но впечатление все равно произвел. Мечтал ли играть в «Спартаке»? Так я играл. В «Спартаке» из Нальчика! Возможность пробиться на уровень выше была, когда Ташуев посодействовал просмотру в «Крыльях Советов» Тарханова. Почти все сборы я провел с ними, но в последний момент не прошел просмотр. Все-таки в Самаре хватало людей на мое место, одним из конкурентов был Сергей Игнашевич. Выбор в пользу молодого и талантливого Сережи был очевиден», — приводит слова Искакова Sport24.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. ЦСКА — седьмой (28 очков).

Источник: https://sport24.ru/football/news-603466-trener-tsska-iskakov-poyti-rabotat-v-spartak-teper-uzhe-nepriyemlemo-v-zenit-ne-znayu
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Мурат Искаков
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