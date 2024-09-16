Махачев: «Во времена «Анжи» следил за футболом. Сейчас буду начинать заново»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал «СЭ», следит ли за матчами махачкалинского «Динамо».

«Честно скажу, что во времена «Анжи» я следил за футболом. Постоянно следил за командой, за тем, какое место она занимает в таблице. Вот, посетил матч «Динамо» — «Спартак», сейчас буду заново начинать», — сказал Махачев «СЭ».

Ислам Махачев нанес символический удар по мячу перед матчем махачкалинского «Динамо» против «Спартака» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 9 очками после 8 туров.