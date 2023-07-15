«Балтика» разгромила «Ислочь» в товарищеском матче

Сегодня, 21:56
«Балтика» разгромила белорусскую «Ислочь» в товарищеском матче — 5:0. Встреча прошла в Минске.
Забитыми голами отметились Тамерлан Мусаев, Кирилл Маляров, Владислав Лазарев, Аслан Дудиев и Максим Кузьмин.
В матче первого тура РПЛ «Балтика» на выезде сыграет против «Сочи». Встреча пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — 20.00 мск.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ислочь» (Белоруссия) — «Балтика» (Россия) — 0:5 (0:3)
Голы: Мусаев, 9 (0:1). Маляров, 19 (0:2). Лазарев, 37 — с пенальти (0:3). Дудиев, 74 (0:4). Кузьмин, 78 (0:5).
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Пуцко, Маляров, Радмановац, Казаев, Галоян, Пряхин, Лазарев, Барков, Мусаев. 15 июля. Минск. Стадион «Динамо».