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РПЛ

9 мая, 23:30

Испанская AS назвала Малкома «Царем России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Малком.
Фото ФК «Зенит»
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Испанская газета AS выпустила статью про форварда «Зенита» Малкома, в которой назвала игрока «Царем России».

«Золотая медаль Олимпийских игр в Токио подняла его самооценку после неудачного года в «Барселоне». Освобождение, которое позволило увидеть лучшую версию Малкома. Вот почему Луиш Кампуш думал о том, чтобы пригласить его в «ПСЖ» зимой, но не получил согласия. Малком — настоящий царь в РПЛ, и за это дорого платят», — сказано в материале журналиста Пабло Фуэнтенебро «От насмешек в «Барселоне» до царя России».

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 26 матчей в РПЛ, забил 22 гола и отдал 9 результативных передач.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
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