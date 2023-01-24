Испанский тренер по физподготовке покинул «Динамо»

Сегодня, 17:03
Тренер по физподготовке Хосе Пастор Верчили покидает «Динамо», сообщает пресс-служба команды.
Футбольный клуб «Динамо» и тренер по физической подготовке расторгли контракт по соглашению сторон.
«Благодарим Пепе за ответственную работу и весомый вклад в успехи команды! Мы не прощаемся, а говорим — «до встречи»!» — говорится в заявление клуба.
Это решение связано с личными обстоятельствами 44-летнего испанского специалиста, который трудился в тренерском штабе бело-голубых с января 2020 года.