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Сегодня, 18:42

Испанский журналист: «Время Абаскаля в России закончилось. Это уже не футбол»

Зарина Халимхонова
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Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах «Спартака» под руководством главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

«Думаю, Абаскаль закончит чемпионат и уедет в Испанию. Я почти уверен: его время в России закончилось. Его критикует пресса, бывшие футболисты. Это совсем некрасиво. Считаю, это уже не футбол. Такая критика недопустима», — сказал Ортега «СЭ».

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

Абаскаль возглавил московский клуб в июне 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах. Контракт 35-летнего специалиста с командой рассчитан до лета 2025-го.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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