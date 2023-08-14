Испанский журналист заявил, что деньги испортили Смолова

Испанский журналист Игнасио Ортега вспомнил о периоде выступления форварда «Динамо» Федора Смолова за «Сельту».

«Смолову, когда он уезжал в Испанию, было почти 30 лет. Он уехал слишком поздно, это нужно было сделать, когда он был звездой в «Краснодаре», лучшим бомбардиром РПЛ. Почему он не уехал тогда? Он получал здесь очень большие деньги, а найти в Европе команду, которая будет платить больше, чем в России, крайне непросто. Думаю, в данной ситуации деньги испортили человека», — цитирует Ортегу Metaratings.ru.

Смолов выступал за «Сельту» с января по июль 2020 года. Всего он провел 14 игр в составе испанской команды и отметился двумя забитыми голами — в матчах с «Реалом» и «Барселоной».