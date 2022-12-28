Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:07

Исполком РФС по переходу в Азию состоится 30 декабря

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Исполком Российского футбольного союза (РФС) по переходу в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) состоится 30 декабря 2022 года, сообщает «РБ Спорт».

Этот же вопрос обсуждался на предыдущем заседании 23 декабря. Но тогда сообщалось, что принятие итогового решение перенесли.

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ispolkom-rfs-po-perehodu-v-aziyu-sostoitsya-30-dekabrya/
РФС
УЕФА
ФИФА
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Кузнецов: «Если уйдем в Азию, можем уже не вернуться. Но если не уйдем, то с кем нам соревноваться?»
Экс-тренер «Ростова» Балахнин считает, что РФС нужно переходить в Азию
Булыкин назвал главное разочарование 2022 года
Геннадий Орлов: «Все-таки лучше оставаться в Европе. Переход в Азию — слом всей системы»
Кузнецов назвал самое яркое в отрицательном плане событие года
Валуев поддержал возможный переход РФС в АФК: «УЕФА не проявляет никакой самостоятельности»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Спартак» пригласит участника «Елки желаний» на встречу с командой

Глушенков о критике после перехода в «Локомотив»: «Хейтеры всегда есть и будут»