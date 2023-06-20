Исполком РФС пройдет 22 июня

Сегодня, 16:39
В четверг, 22 июня, состоится очередное заседание исполкома РФС. Встреча пройдет в зале гостиницы «Лотте Отель Москва» и начнется по окончании конференции РФС.
На заседании будут обсуждаться операционные вопросы:
1. Об утверждении Итогов Всероссийских соревнований по футболу сезона-2022/23.
2. Об утверждении Регламентирующих документов Всероссийских соревнований по футболу сезона-2023/24 (РПЛ, Кубок России, ФНЛ, ЮФЛ, МФЛ).
3. Об утверждении отчета по итогам лицензирования футбольных клубов РПЛ, Первой лиги и ЖФК на спортивный сезон 2023/24.