Исполком РФС пройдет 22 июня

В четверг, 22 июня, состоится очередное заседание исполкома РФС. Встреча пройдет в зале гостиницы «Лотте Отель Москва» и начнется по окончании конференции РФС.

На заседании будут обсуждаться операционные вопросы:

1. Об утверждении Итогов Всероссийских соревнований по футболу сезона-2022/23.

2. Об утверждении Регламентирующих документов Всероссийских соревнований по футболу сезона-2023/24 (РПЛ, Кубок России, ФНЛ, ЮФЛ, МФЛ).

3. Об утверждении отчета по итогам лицензирования футбольных клубов РПЛ, Первой лиги и ЖФК на спортивный сезон 2023/24.