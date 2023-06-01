Исполком РФС пройдет 7 июня

Исполком Российского футбольного союза (РФС) пройдет 7 июня, сообщает официальный Telegram-канал организации 1 июня. Заседание состоится в формате видеоконференцсвязи. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:

1. О решении бюро исполкома

Операционные вопросы исполкома РФС:

1. О согласовании годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности РФС за 2022 год.

2. О рассмотрении отчета об исполнении годовой сметы (бюджета) РФС за 2022 год.

3. Об утверждении отчета независимой аудиторской организации за 2022 год.