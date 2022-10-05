Исполком РФС сменит руководство комитета по этике

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что организация сменит руководителя комитета по этике на предстоящем заседании.

«Как я понял, состав комитета будет полностью изменен. Андреев уже в комитете института сборных. По итогам исполкома будет новый руководитель, он наберет новый состав. Думаю, будет так. По крайней мере, так должно быть по уставу», — приводит слова Созина ТАСС.

Заседание исполкома пройдет сегодня, 5 октября. На повестке мероприятия включен вопрос о комитетах и комиссиях союза.