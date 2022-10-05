Исполком РФС сменит руководство комитета по этике

Сегодня, 11:10
Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что организация сменит руководителя комитета по этике на предстоящем заседании.
«Как я понял, состав комитета будет полностью изменен. Андреев уже в комитете института сборных. По итогам исполкома будет новый руководитель, он наберет новый состав. Думаю, будет так. По крайней мере, так должно быть по уставу», — приводит слова Созина ТАСС.
Заседание исполкома пройдет сегодня, 5 октября. На повестке мероприятия включен вопрос о комитетах и комиссиях союза.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования