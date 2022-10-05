Сегодня, 13:58
Сегодня, 5 октября, исполком РФС утвердил состав апелляционного комитета, список опубликован на официальном сайте.
Председатель: Илья Васильев
Заместитель председателя: Артур Егиян
Члены комитета: Татьяна Ермакова, Егор Васильев, Тимур Мельник, Денис Воронцов
Ответственный секретарь: Ани Геворгян
Ранее исполком РФС утвердил составы трех комитетов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования