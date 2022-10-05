Карпин и Слуцкий вошли в комитет сборных команд РФС

5 октября исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил состав комитета сборных команд.

В состав вошли главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин и тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Никита Симонян сохранил пост председателя комитета сборных команд РФС.

Состав комитета сборных команд

Председатель: Никита Симонян

Заместитель председателя: Андрей Лексаков

Ответственный секретарь: Сергей Симкачев

Члены комитета: Валерий Карпин, Юрий Красножан, Александр Мирзоян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Семен Андреев, Леонид Слуцкий, Олег Корнаухов, Максим Савостин, Сергей Овчинников