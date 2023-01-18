Исполнительный директор «Химок» не исключил продажу Дмитрия Тихого

Сегодня, 18:20
Исполнительный директор «Химок» Николай Оленев рассказал «СЭ» о будущем защитника Дмитрия Тихого в подмосковной команде.
«Пока мы не знаем, будем ли мы разрывать контракт с игроком или это будет полноценная продажа в другой, возможно, зарубежный клуб. Пока что мы ведем переговоры с самим Дмитрием», — сказал Оленев «СЭ».
Ранее стало известно, что игрок тренируется по индивидуальной программе с тренером по физподготовке.
В этом сезоне 30-летний футболист провел 9 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования