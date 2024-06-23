Исполнительный директор «Химок» покинул клуб после отставки Талалаева

Исполнительный директор «Химок» Александр Чирин сообщил «СЭ» о своем уходе из подмосковного клуба.

«Я ушел вместе с [тренерским] штабом из «Химок»», — сказал Чирин «СЭ».

20 июня тренерский штаб «Химок», который работал под руководством Андрея Талалаева, покинул подмосковную команду.

51-летний Талалаев возглавлял «Химки» с апреля прошлого года. Его контракт был рассчитан до 2027 года. Под руководством специалиста подмосковная команда вылетела из РПЛ в прошлом году и вернулась в высший дивизион, выиграв первую лигу в минувшем сезоне.