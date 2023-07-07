Исполнительный директор «Спартака» Белых хочет поднять уровень организации клуба до лучших примеров

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых рассказал корреспонденту «СЭ» о задачах, поставленных перед ним в клубе.

«В клубе буду отвечать за всю бизнес составляющую — маркетинг, коммерция, финансы и соответствующая вокруг обвязка. Наша задача — поднять уровень организации «Спартака» до лучших примеров. Спортивный блок косвенно попадает в сферу моих задач. Но не с точки зрения непосредственного руководства», — сказал Белых «СЭ».

7 июля «Спартак» сообщил о том, что Белых стал исполнительным директором клуба. Ранее 41-летний специалист работал гендиректором хоккейного «Авангарда».