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Исполнительный директор «Спартака» Белых объяснил, как перешел из хоккея в футбол

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сергей Белых
Сергей Белых.
Фото ХК «Авангард»
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Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых рассказал корреспонденту «СЭ» о своей работе в хоккейном клубе «Авангард».

«Спортивная организация в сфере бизнеса, маркетинга, монетизации, глобально не отличается друг от друга. Есть актив болельщиков, есть то, как надо завлекать их, как работать с ними. Объективно большой разницы нет. В Омске нам удалось добиться рекордной коммерческой посещаемости. Сейчас уровень посещаемости, монетизации бренда «Спартак» не соответствует уровню этого бренда. Наша задача — сформулировать коммерческую концепцию так, чтобы потенциал бренда был реализован», — сказал Белых «СЭ».

7 июля «Спартак» сообщил о том, что Белых стал исполнительным директором клуба. Ранее 41-летний специалист работал гендиректором хоккейного «Авангарда».

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ФК Спартак (Москва)
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