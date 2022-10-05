Семак и Борзаковский вошли в комитет по социальной ответственности РФС

5 октября исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил состав комитета по социальной ответственности. Председателем комитета был утвержден Денис Новоженов, а заместителем — Павел Рожков. Новыми членами комитета стали главный тренер «Зенита» Сергей Семак и олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский. Состав комитета по социальной ответственности Председатель: Денис Новоженов

Заместитель председателя: Павел Рожков

Члены комитета: Александр Алаев, Михаил Терентьев, Дмитрий Пирог, Сергей Семак, Юрий Борзаковский, Татьяна Гомзякова, Максим Ремчуков, Елена Тополева-Солдунова, Максим Уразов, Дмитрий Рубашко

Ответственный секретарь: Алексей Смертин