Семак и Борзаковский вошли в комитет по социальной ответственности РФС

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5 октября исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил состав комитета по социальной ответственности.
Председателем комитета был утвержден Денис Новоженов, а заместителем — Павел Рожков. Новыми членами комитета стали главный тренер «Зенита» Сергей Семак и олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
Состав комитета по социальной ответственности
Председатель: Денис Новоженов
Заместитель председателя: Павел Рожков
Члены комитета: Александр Алаев, Михаил Терентьев, Дмитрий Пирог, Сергей Семак, Юрий Борзаковский, Татьяна Гомзякова, Максим Ремчуков, Елена Тополева-Солдунова, Максим Уразов, Дмитрий Рубашко
Ответственный секретарь: Алексей Смертин
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования