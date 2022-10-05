Алаев возглавил комитет профессионального футбола РФС

Сегодня, 13:45
5 октября исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил состав комитета профессионального футбола.
Председателем комитета был утвержден президент РПЛ Александр Алаев. Заместитель председателя Ирина Посиренина
Состав комитета профессионального футбола
Председатель: Александр Алаев
Заместитель председателя: Ирина Посиренина
Члены комитета: Роман Бабаев, Александр Зотов, Григорий Иванов, Владимир Хашиг, Максим Погорелов, Евгений Мележиков, Наиль Измайлов, Никита Матвеев, Андрей Лексаков, Мария Сучкова
Ответственный секретарь: Даниил Заморин
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования