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Исполнивший роль Дасаева в фильме о Черенкове актер Черкаев рассказал, чем его удивил экс-вратарь «Спартака»

Руслан Минаев
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Актер Артем Черкаев рассказал о знакомстве с вратарем Ринатом Дасаевым. Черкаев сыграл экс-голкипера «Спартака» в фильме «Федя. Народный футболист» о Федоре Черенкове.

«Мы только познакомились, он меня удивил в первую очередь тем, что так доброжелательно отнесся ко мне, человеку, который играет Рината Дасаева в фильме, — цитирует Черкаева ТАСС. — Как все футболисты, которые шутят и веселятся, он сразу начал относиться с юмором, познакомил меня с семьей, сфотографировались. Сказал, что ждет фильм, чтобы я не подвел. Никаких пожеланий от него не было, он доверился полностью создателям фильма и мне как актеру. Конечно, это легенда, я не сильно интересуюсь футболом, смотрю какие-то важные матчи, но я знал, кто такой Ринат Дасаев».

Фильм основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

Источник: ТАСС
Ринат Дасаев

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