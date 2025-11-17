Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет Ролан Гусев

17 ноября, 19:32
Как стало известно «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина будет Ролан Гусев.
17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.
1 мая Гусев был назначен и.о. главного тренера бело-голубых после увольнения Марцела Лички. Под его руководством команда одержала 3 победы и потерпела 1 поражение.
56-летний Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года, а Гусев вошел в его тренерский штаб.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Кариока_двойка.
Ролана надо было утверждать главным еще до назначения Карпина. Как и Слишковича до Станковича. Но увы, выбор делается в пользу имен, а не мастерства. С Гусевым Динамо смотрелось очень хорошо, а со Слишковичем Спартак просто отлично.
18.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
АРМЕЕЦ РОЛАША!
17.11.2025
Valery Grigoryev
Поменяли рыбку на птичку
17.11.2025
Динамов
Гусев - ПУСТОЕ МЕСТО, такая же подделка, как любой российский ЛЖЕ-ТРЕНЕРИШКА! И Гусев доказал уже то, что он пустое место - матчем с Краснодаром.
17.11.2025
alexb2025personal
А что за специалист собрался сосредоточиться на сборной России? В сборной России был какой-то специалист, который работал по совместительству? Сантехник? Повар?
17.11.2025
Voorhees
Дайте Гусю поработать и не надо только никаких Шахиных!
17.11.2025
Сергей Иванов
Вверх или вниз?
17.11.2025
Робат
Ролану удачи! Верим!
17.11.2025
Dron56
Ролан покажи всем ! Успехов и удачи в трудном деле спасения команды !
17.11.2025
Чернобог
Успехов тебе пегас!!
17.11.2025
Чернобог
Жесть насколько же он постарел и изменился внешне
17.11.2025
Rekord Nadoev
да и Саламыча тут в Динамо отправляли ещё до сегодняшнего
17.11.2025
Rekord Nadoev
так местным писакам только повод дай кандидатов понаходить
17.11.2025
инок
Ролан Гусев точно рад такими событиями, что происходят в Динамо. Гусеву досталась отличная возможность доказать свою состоятельность! Ролан отличный футболист и просто крутой мужик! Посмотрим, может быть он еще и качественный тренер))
17.11.2025
Saiga-спринтер
.. чем отличается - до конца года дать поработать, от ... временщик до зимы?
17.11.2025
bolelschik.volga34
Наконец -то чудо свершилось. Давно пора. Теперь Динамо попрёт.
17.11.2025
Dolphin75
Валера в Динамо не из Ростова пришел. Полгода он был только тренером сборной, без клуба
17.11.2025
Millwall82
угу, уже новость "Игнашевич основной кандидат на пост Динамо"(с) ну-ну.
17.11.2025
gan75
Логично. Хотя на этот раз задача потруднее будет. Это тебе не немного настроить оборону после Лички. Тут команду полностью реанимировать надо. И не факт, что Гусев назначен надолго...
17.11.2025
Adiоs Amigos R
Верните Сергея Силкина и его искренний футбол!
17.11.2025
lemikhov.gena@mail.ru
Это с Карпина спроси!Можешь всех пенсионеров обратно забрать!
17.11.2025
ScYLa
Если Гусь щас выигрывать начнет, я окончательно ошалею
17.11.2025
lemikhov.gena@mail.ru
Будут спокойно,не торопясь искать тренера.Впереди четыре месяца.
17.11.2025
lemikhov.gena@mail.ru
кризис всей организации!
17.11.2025
Пан Юзеф
Очень люблю "Динамо". Но... Надо дать Борису исправиться.
17.11.2025
TokTram_
Ну, Ростов мало кому интересен. Зато смотри, как борятся. Заочно с Динамо.
17.11.2025
17.11.2025
TokTram_
Не та ситуация у Динамо,чтобы дёргаться до лета. Поработает. Динамо показуху устраивать нет смысла.
17.11.2025
Saiga-спринтер
Гусев оптимальная кандидатура главного тренера для команды "Динамо". И без приставки - и.о.
17.11.2025
TokTram_
Ахаха! Насколько Динамо не любишь )
17.11.2025
TokTram_
В отличии от Спама, Ролану могут до конца года дать работать. Так что, пусть дерзает. В Спаме Романов точно - временщик до зимы.
17.11.2025
spar001
при всем уважении, но Георгичу прилетело, за тех тренеров, кого он выжил из Спартака... так бывает, бумеранг - иногда он возвращается:grin:...
17.11.2025
Александр Максаков
С такой кликухоя я бы не рисовался .
17.11.2025
blue-white!
Ролан воспитанник Динамо, в ЦСКА он перешел будучи нашим капитаном...
17.11.2025
Пан Юзеф
Интересно, знаменитый Борис Буняк жив еще, может, тренирут кого? Вот бы его пригласить...
17.11.2025
Sergey Sparker
Хуже пуделя тренера не найти. Так что удачи, Ролан.
17.11.2025
Alexey Tarasov
Удачи РОЛАНУ Пора вытаскивать ДИНАМО из этого болота пока можно Игру правильно наладить и не устраивать ,цирк"у своих ворот
17.11.2025
Pol Pol
Сдёрнули тогда .... Гуся с горшка, ой паскуды ходячие ! В отместку за проигрыш Краснодару, в последнем туре .... и прислали пуделя. Дааа, гляжу, Газпромовские щупальца, достоют ещё дальше, чем длинная рука принца Флоризеля ! На внутренней, разумеется, арене ... Но всё равно, это уже, просто не прилично ! Спросить у Зенитовцев ? Так они шалить начнут, дуреть и всё отрицать, даже к бабке не ходи ! Мол, мы тут с какого боку .... Тоже, ничего знать не знают, да вобщем то .... и не желают !
17.11.2025
AнaлoГoвнет
Мусор
17.11.2025
iich
Очень хороший шанс для Ролана. Удачи ему!
17.11.2025
fell62
опять устал ))) бери ношу по себе , чтоб не падать при ходьбе )))
17.11.2025
igogohruhru
в динамо уже второй тренер за пару дней. как там волейбол и баскетбол?
17.11.2025
Millwall82
цыган неделю там пробудет. Как и Новиков в Спартаке. Таким (и.о.), увы никогда надолго клубы не доверяют. Был у вас такой Силкин, ну и где он сейчас. Будут искать более известного.
17.11.2025
За спорт!
У него вроде получалось.
17.11.2025
китайский городовой
Теперь понятно, что в Ростове при Карпине тренером был Альба
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
Именно!А если у Ролана получится,будут говорить,что это на "багаже" Валеры!)
17.11.2025
ninasuss
Ролан, не подведи! Все болеем за тебя! Вперед Динамо, мы с тобой!
17.11.2025
bvp
Подсидел Карпушу.
17.11.2025
Врн36
Удачи Гусеву. После Лички вроде не плохо исполнял роль гл тренера
17.11.2025
199
Добились! Козлы! Зачем надо было Ростов растаскивать.
17.11.2025
Vorlod
экий ты пессимист
17.11.2025
GeoMaS
Ну и кто или что мешало оставить его после прошлого сезона.
17.11.2025
Дмитрий Томин
ну он был кажется на 3-4 матчах перед карпиным. и неплохо.ЦСКА - тренеры будут неплохими. Игнашевич гусев гришин
17.11.2025
Mr T
Ролан,верим! Теперь приеду на матч с Зенитом!
17.11.2025
Старичела
По-хорошему надо ему до конца сезона дать поработать, а там уже выводы делать. Может и покатит
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
Он ждал и дождался!Ну,хуже чем с Валерой будет врядли,это точно!)
17.11.2025
Ruslan O
Ну хуже точно не будет!! Ролан, в добрый путь!!!
17.11.2025
mikeV
Шо, опять?
17.11.2025