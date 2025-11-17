Видео
17 ноября, 19:32

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет Ролан Гусев

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Ролан Гусев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина будет Ролан Гусев.

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

1 мая Гусев был назначен и.о. главного тренера бело-голубых после увольнения Марцела Лички. Под его руководством команда одержала 3 победы и потерпела 1 поражение.

56-летний Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года, а Гусев вошел в его тренерский штаб.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

58

  • Кариока_двойка.

    Ролана надо было утверждать главным еще до назначения Карпина. Как и Слишковича до Станковича. Но увы, выбор делается в пользу имен, а не мастерства. С Гусевым Динамо смотрелось очень хорошо, а со Слишковичем Спартак просто отлично.

    18.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    АРМЕЕЦ РОЛАША!

    17.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Поменяли рыбку на птичку

    17.11.2025

  • Динамов

    Гусев - ПУСТОЕ МЕСТО, такая же подделка, как любой российский ЛЖЕ-ТРЕНЕРИШКА! И Гусев доказал уже то, что он пустое место - матчем с Краснодаром.

    17.11.2025

  • alexb2025personal

    А что за специалист собрался сосредоточиться на сборной России? В сборной России был какой-то специалист, который работал по совместительству? Сантехник? Повар?

    17.11.2025

  • Voorhees

    Дайте Гусю поработать и не надо только никаких Шахиных!

    17.11.2025

  • Сергей Иванов

    Вверх или вниз?

    17.11.2025

  • Робат

    Ролану удачи! Верим!

    17.11.2025

  • Dron56

    Ролан покажи всем ! Успехов и удачи в трудном деле спасения команды !

    17.11.2025

  • Чернобог

    Успехов тебе пегас!!

    17.11.2025

  • Чернобог

    Жесть насколько же он постарел и изменился внешне

    17.11.2025

  • Rekord Nadoev

    да и Саламыча тут в Динамо отправляли ещё до сегодняшнего

    17.11.2025

  • Rekord Nadoev

    так местным писакам только повод дай кандидатов понаходить

    17.11.2025

  • инок

    Ролан Гусев точно рад такими событиями, что происходят в Динамо. Гусеву досталась отличная возможность доказать свою состоятельность! Ролан отличный футболист и просто крутой мужик! Посмотрим, может быть он еще и качественный тренер))

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    .. чем отличается - до конца года дать поработать, от ... временщик до зимы?

    17.11.2025

  • bolelschik.volga34

    Наконец -то чудо свершилось. Давно пора. Теперь Динамо попрёт.

    17.11.2025

  • Dolphin75

    Валера в Динамо не из Ростова пришел. Полгода он был только тренером сборной, без клуба

    17.11.2025

  • Millwall82

    угу, уже новость "Игнашевич основной кандидат на пост Динамо"(с) ну-ну.

    17.11.2025

  • gan75

    Логично. Хотя на этот раз задача потруднее будет. Это тебе не немного настроить оборону после Лички. Тут команду полностью реанимировать надо. И не факт, что Гусев назначен надолго...

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Верните Сергея Силкина и его искренний футбол!

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Это с Карпина спроси!Можешь всех пенсионеров обратно забрать!

    17.11.2025

  • ScYLa

    Если Гусь щас выигрывать начнет, я окончательно ошалею

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Будут спокойно,не торопясь искать тренера.Впереди четыре месяца.

    17.11.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    кризис всей организации!

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Очень люблю "Динамо". Но... Надо дать Борису исправиться.

    17.11.2025

  • TokTram_

    Ну, Ростов мало кому интересен. Зато смотри, как борятся. Заочно с Динамо.

    17.11.2025

  • TokTram_

    Не та ситуация у Динамо,чтобы дёргаться до лета. Поработает. Динамо показуху устраивать нет смысла.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Гусев оптимальная кандидатура главного тренера для команды "Динамо". И без приставки - и.о.

    17.11.2025

  • TokTram_

    Ахаха! Насколько Динамо не любишь )

    17.11.2025

  • TokTram_

    В отличии от Спама, Ролану могут до конца года дать работать. Так что, пусть дерзает. В Спаме Романов точно - временщик до зимы.

    17.11.2025

  • spar001

    при всем уважении, но Георгичу прилетело, за тех тренеров, кого он выжил из Спартака... так бывает, бумеранг - иногда он возвращается:grin:...

    17.11.2025

  • Александр Максаков

    С такой кликухоя я бы не рисовался .

    17.11.2025

  • blue-white!

    Ролан воспитанник Динамо, в ЦСКА он перешел будучи нашим капитаном...

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Интересно, знаменитый Борис Буняк жив еще, может, тренирут кого? Вот бы его пригласить...

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Хуже пуделя тренера не найти. Так что удачи, Ролан.

    17.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Удачи РОЛАНУ Пора вытаскивать ДИНАМО из этого болота пока можно Игру правильно наладить и не устраивать ,цирк"у своих ворот

    17.11.2025

  • Pol Pol

    Сдёрнули тогда .... Гуся с горшка, ой паскуды ходячие ! В отместку за проигрыш Краснодару, в последнем туре .... и прислали пуделя. Дааа, гляжу, Газпромовские щупальца, достоют ещё дальше, чем длинная рука принца Флоризеля ! На внутренней, разумеется, арене ... Но всё равно, это уже, просто не прилично ! Спросить у Зенитовцев ? Так они шалить начнут, дуреть и всё отрицать, даже к бабке не ходи ! Мол, мы тут с какого боку .... Тоже, ничего знать не знают, да вобщем то .... и не желают !

    17.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    Мусор

    17.11.2025

  • iich

    Очень хороший шанс для Ролана. Удачи ему!

    17.11.2025

  • fell62

    опять устал ))) бери ношу по себе , чтоб не падать при ходьбе )))

    17.11.2025

  • igogohruhru

    в динамо уже второй тренер за пару дней. как там волейбол и баскетбол?

    17.11.2025

  • Millwall82

    цыган неделю там пробудет. Как и Новиков в Спартаке. Таким (и.о.), увы никогда надолго клубы не доверяют. Был у вас такой Силкин, ну и где он сейчас. Будут искать более известного.

    17.11.2025

  • За спорт!

    У него вроде получалось.

    17.11.2025

  • китайский городовой

    Теперь понятно, что в Ростове при Карпине тренером был Альба

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Именно!А если у Ролана получится,будут говорить,что это на "багаже" Валеры!)

    17.11.2025

  • ninasuss

    Ролан, не подведи! Все болеем за тебя! Вперед Динамо, мы с тобой!

    17.11.2025

  • bvp

    Подсидел Карпушу.

    17.11.2025

  • Врн36

    Удачи Гусеву. После Лички вроде не плохо исполнял роль гл тренера

    17.11.2025

  • 199

    Добились! Козлы! Зачем надо было Ростов растаскивать.

    17.11.2025

  • Vorlod

    экий ты пессимист

    17.11.2025

  • GeoMaS

    Ну и кто или что мешало оставить его после прошлого сезона.

    17.11.2025

  • Дмитрий Томин

    ну он был кажется на 3-4 матчах перед карпиным. и неплохо.ЦСКА - тренеры будут неплохими. Игнашевич гусев гришин

    17.11.2025

  • Mr T

    Ролан,верим! Теперь приеду на матч с Зенитом!

    17.11.2025

  • Старичела

    По-хорошему надо ему до конца сезона дать поработать, а там уже выводы делать. Может и покатит

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Он ждал и дождался!Ну,хуже чем с Валерой будет врядли,это точно!)

    17.11.2025

  • Ruslan O

    Ну хуже точно не будет!! Ролан, в добрый путь!!!

    17.11.2025

  • mikeV

    Шо, опять?

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Ролан Гусев
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
