Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» будет Ролан Гусев

Максим Алланазаров Заместитель главного редактора

Как стало известно «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина будет Ролан Гусев. 17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. 1 мая Гусев был назначен и.о. главного тренера бело-голубых после увольнения Марцела Лички. Под его руководством команда одержала 3 победы и потерпела 1 поражение. 56-летний Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года, а Гусев вошел в его тренерский штаб. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

Кариока_двойка. Ролана надо было утверждать главным еще до назначения Карпина. Как и Слишковича до Станковича. Но увы, выбор делается в пользу имен, а не мастерства. С Гусевым Динамо смотрелось очень хорошо, а со Слишковичем Спартак просто отлично. 18.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР АРМЕЕЦ РОЛАША! 17.11.2025

Valery Grigoryev Поменяли рыбку на птичку 17.11.2025

Динамов Гусев - ПУСТОЕ МЕСТО, такая же подделка, как любой российский ЛЖЕ-ТРЕНЕРИШКА! И Гусев доказал уже то, что он пустое место - матчем с Краснодаром. 17.11.2025

alexb2025personal А что за специалист собрался сосредоточиться на сборной России? В сборной России был какой-то специалист, который работал по совместительству? Сантехник? Повар? 17.11.2025

Voorhees Дайте Гусю поработать и не надо только никаких Шахиных! 17.11.2025

Сергей Иванов Вверх или вниз? 17.11.2025

Робат Ролану удачи! Верим! 17.11.2025

Dron56 Ролан покажи всем ! Успехов и удачи в трудном деле спасения команды ! 17.11.2025

Чернобог Успехов тебе пегас!! 17.11.2025

Чернобог Жесть насколько же он постарел и изменился внешне 17.11.2025

Rekord Nadoev да и Саламыча тут в Динамо отправляли ещё до сегодняшнего 17.11.2025

Rekord Nadoev так местным писакам только повод дай кандидатов понаходить 17.11.2025

инок Ролан Гусев точно рад такими событиями, что происходят в Динамо. Гусеву досталась отличная возможность доказать свою состоятельность! Ролан отличный футболист и просто крутой мужик! Посмотрим, может быть он еще и качественный тренер)) 17.11.2025

Saiga-спринтер .. чем отличается - до конца года дать поработать, от ... временщик до зимы? 17.11.2025

bolelschik.volga34 Наконец -то чудо свершилось. Давно пора. Теперь Динамо попрёт. 17.11.2025

Dolphin75 Валера в Динамо не из Ростова пришел. Полгода он был только тренером сборной, без клуба 17.11.2025

Millwall82 угу, уже новость "Игнашевич основной кандидат на пост Динамо"(с) ну-ну. 17.11.2025

gan75 Логично. Хотя на этот раз задача потруднее будет. Это тебе не немного настроить оборону после Лички. Тут команду полностью реанимировать надо. И не факт, что Гусев назначен надолго... 17.11.2025

Adiоs Amigos R Верните Сергея Силкина и его искренний футбол! 17.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru Это с Карпина спроси!Можешь всех пенсионеров обратно забрать! 17.11.2025

ScYLa Если Гусь щас выигрывать начнет, я окончательно ошалею 17.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru Будут спокойно,не торопясь искать тренера.Впереди четыре месяца. 17.11.2025

lemikhov.gena@mail.ru кризис всей организации! 17.11.2025

Пан Юзеф Очень люблю "Динамо". Но... Надо дать Борису исправиться. 17.11.2025

TokTram_ Ну, Ростов мало кому интересен. Зато смотри, как борятся. Заочно с Динамо. 17.11.2025

TokTram_ Не та ситуация у Динамо,чтобы дёргаться до лета. Поработает. Динамо показуху устраивать нет смысла. 17.11.2025

Saiga-спринтер Гусев оптимальная кандидатура главного тренера для команды "Динамо". И без приставки - и.о. 17.11.2025

TokTram_ Ахаха! Насколько Динамо не любишь ) 17.11.2025

TokTram_ В отличии от Спама, Ролану могут до конца года дать работать. Так что, пусть дерзает. В Спаме Романов точно - временщик до зимы. 17.11.2025

spar001 при всем уважении, но Георгичу прилетело, за тех тренеров, кого он выжил из Спартака... так бывает, бумеранг - иногда он возвращается:grin:... 17.11.2025

Александр Максаков С такой кликухоя я бы не рисовался . 17.11.2025

blue-white! Ролан воспитанник Динамо, в ЦСКА он перешел будучи нашим капитаном... 17.11.2025

Пан Юзеф Интересно, знаменитый Борис Буняк жив еще, может, тренирут кого? Вот бы его пригласить... 17.11.2025

Sergey Sparker Хуже пуделя тренера не найти. Так что удачи, Ролан. 17.11.2025

Alexey Tarasov Удачи РОЛАНУ Пора вытаскивать ДИНАМО из этого болота пока можно Игру правильно наладить и не устраивать ,цирк"у своих ворот 17.11.2025

Pol Pol Сдёрнули тогда .... Гуся с горшка, ой паскуды ходячие ! В отместку за проигрыш Краснодару, в последнем туре .... и прислали пуделя. Дааа, гляжу, Газпромовские щупальца, достоют ещё дальше, чем длинная рука принца Флоризеля ! На внутренней, разумеется, арене ... Но всё равно, это уже, просто не прилично ! Спросить у Зенитовцев ? Так они шалить начнут, дуреть и всё отрицать, даже к бабке не ходи ! Мол, мы тут с какого боку .... Тоже, ничего знать не знают, да вобщем то .... и не желают ! 17.11.2025

AнaлoГoвнет Мусор 17.11.2025

iich Очень хороший шанс для Ролана. Удачи ему! 17.11.2025

fell62 опять устал ))) бери ношу по себе , чтоб не падать при ходьбе ))) 17.11.2025

igogohruhru в динамо уже второй тренер за пару дней. как там волейбол и баскетбол? 17.11.2025

Millwall82 цыган неделю там пробудет. Как и Новиков в Спартаке. Таким (и.о.), увы никогда надолго клубы не доверяют. Был у вас такой Силкин, ну и где он сейчас. Будут искать более известного. 17.11.2025

За спорт! У него вроде получалось. 17.11.2025

китайский городовой Теперь понятно, что в Ростове при Карпине тренером был Альба 17.11.2025

ЗГ из БАНИ Именно!А если у Ролана получится,будут говорить,что это на "багаже" Валеры!) 17.11.2025

ninasuss Ролан, не подведи! Все болеем за тебя! Вперед Динамо, мы с тобой! 17.11.2025

bvp Подсидел Карпушу. 17.11.2025

Врн36 Удачи Гусеву. После Лички вроде не плохо исполнял роль гл тренера 17.11.2025

199 Добились! Козлы! Зачем надо было Ростов растаскивать. 17.11.2025

Vorlod экий ты пессимист 17.11.2025

GeoMaS Ну и кто или что мешало оставить его после прошлого сезона. 17.11.2025

Дмитрий Томин ну он был кажется на 3-4 матчах перед карпиным. и неплохо.ЦСКА - тренеры будут неплохими. Игнашевич гусев гришин 17.11.2025

Mr T Ролан,верим! Теперь приеду на матч с Зенитом! 17.11.2025

Старичела По-хорошему надо ему до конца сезона дать поработать, а там уже выводы делать. Может и покатит 17.11.2025

ЗГ из БАНИ Он ждал и дождался!Ну,хуже чем с Валерой будет врядли,это точно!) 17.11.2025

Ruslan O Ну хуже точно не будет!! Ролан, в добрый путь!!! 17.11.2025