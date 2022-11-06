И.о. главного тренера «Локомотива»: «Подтвердились самые большие опасения: пропустили два гола со стандартов»

Сегодня, 16:42
Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:1).
— Подтвердились наши самые большие опасения: мы пропустили два гола со стандартов. Но если сказать в целом по игре, то результат закономерен. Доволен самоотдачей, которую сегодня проявили ребята. Где-то могли дотерпеть. Сейчас для нас каждая игра как финал. Мы говорили еще после ЦСКА, что ниже того уровня, который мы показали в том матче, и по организации, и в единоборствах, мы не можем опускаться. Считаю, что сегодня мы повторили, а где-то даже немного превзошли.
— Все атаки строятся в основном через Миранчука, через других мяч двигается не так хорошо. Почему так происходит?
— Я бы не сказал так. У нас хорошая, квалифицированная группа атаки. Чтобы мы только через Миранчука играли — я такого не замечал. Просто он очень активен, хорошо открывается и поэтому больше получает мяч.
— Сегодня вам удалось увезти очко из Екатеринбурга благодаря автоголу Филипенко на последней минуте. Вопрос немного с юмором: не хотели бы вы его как-то поблагодарить?
— Мы поблагодарим всю нашу команду за то, что не бросили играть после 2:1, а нашли в себе силы, пошли в атаку и забили этот гол. Это не вина защитника «Урала», это заслуга наших игроков.
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