И.о. главного тренера «Локомотива» Федоров: «Игра понравилась за исключением результата»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 15-м туре РПЛ.
«Игра мне понравилась, за исключением результата. Поменяли схему в три защитника. Раньше об этом думали. Решили поменять схему, так как был недельный цикл. Для первого раза мы хорошо сыграли. Но не хватило концентрации в штрафной площади. Плюс понравилась поддержка болельщиков. Давно не было ее на стадионе. Остается только дальше работать. Если будет продолжать также работать, то придет результат. Мы не может опуститься еще ниже», — сказал Федотова после игры.
Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.
ЦСКА набрал 29 очков и догнал «Ростов» и «Спартак», у которого остался матч в запасе.
«Локомотив» с 12 очками остался на 14-м месте.
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