Сегодня, 13:20

Гусев: «Мы очень ждем, что наши болельщики придут нас поддержать и будут постоянно гнать вперед»

Микеле Антонов
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о настрое на ближайшие матчи.

— Рассчитываете закрепиться в качестве главного тренера?

— Все будет зависеть от нас, результата, в первую очередь, и от решения руководства.

— Писали, что в случае 4 побед в 4 матчах вы останетесь.

— Да, я где-то читал. Но ключевое — чтобы добиваться трофеев, нужно от 20 до 24 матчей плюс-минус выигрывать. Четыре из четырех? Подправим немного турнирное положение. Но глобально, чтобы выигрывать трофеи, становиться чемпионами, нужно выигрывать 20-24 матча.

Самое главное и основное сейчас: мы очень ждем, что наши болельщики придут нас поддержать и будут постоянно гнать вперед. Мы знаем, как они умеют болеть. Конечно, для нас самое главное сейчас — их поддержка. Со своей стороны будем стараться играть так, чтобы они не замолкали.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Гусев.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ — у команды 17 очков после 15 матчей. В 16-м туре москвичи примут махачкалинское «Динамо». Игра пройдет 23 ноября.

4

  • shpasic

    гнали, гонят и будут гнать!

    20.11.2025

  • Valekka

    Наверно,мужик должен иметь чувство собственного достоинства! Был уже временным,дал результат-отодвинули.О тебе заговорили,так иди главным,хоть в пердив,доказывай свою состоятельность.Старость ничью калитку не обходит.Романцев или Газзаев проходили закалку и набирались опыта там-потом становились победителями вышки. на сегодняшний день болельщики готовы скорее придти и погнать вас из Петровского. Ещё непонятней условие 4-х побед!Это просто неуважение к человеку.

    20.11.2025

  • Fanatico

    гнать надо, но не вперед, а тебя пуделя не отбеливаю, но ты уж постарался из всех сил в налаживании полного непонимания среди тренерского штаба и игроков

    20.11.2025

  • Степочкин

    Что ж вы за профессионалы, если вас палками надо гнать вперед? Это удел подкаблучников наслаждаться как их подгоняют.

    20.11.2025

    Ролан Гусев
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
