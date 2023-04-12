Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи»: «Давления никакого не ощущаю»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался о своей работе на данной должности.

«Для меня было неожиданно это назначение. Курбан Бердыев утром объявил, что он покидает команду, поэтому я сразу приступил к тренировочному процессу. И сейчас обсуждаем с коллегами что менять, что оставлять и вообще как проводить подготовку. Мои основные принципы, как главного тренера? Не навредить. Потому что есть сильные качества у команды и как раз таки их надо использовать и вносить свои какие-то коррективы.

Предстоящий матч против «Краснодара»? После неудачной игры (1:2 в матче с «Крыльями Советов») всегда у команды настроение не очень хорошее. Но одна из основных задач сейчас — это забыть неудачу, пережить ее, отреагировать правильно и готовиться уже с положительными эмоциями к игре.

Давления никакого не ощущаю. Просто есть ситуация, в которой нужно продолжать работать», — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 22 матчах. Матч с «Краснодаром» пройдет 15 апреля.