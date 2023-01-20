«Истанбул» не связывался с «Динамо» по трансферу Смолова

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По информации «СЭ», «Истанбул» не обращался в «Динамо» по поводу трансфера форварда Федора Смолова. Ранее такую информацию опубликовал портал Nexus Sport.
Турецкому клубу придется сделать очень серьезное предложение, чтобы «Динамо» его рассмотрело.
В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету два гола в пяти матчах Кубка России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования