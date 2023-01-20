«Истанбул» не связывался с «Динамо» по трансферу Смолова

По информации «СЭ», «Истанбул» не обращался в «Динамо» по поводу трансфера форварда Федора Смолова. Ранее такую информацию опубликовал портал Nexus Sport.

Турецкому клубу придется сделать очень серьезное предложение, чтобы «Динамо» его рассмотрело.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету два гола в пяти матчах Кубка России.