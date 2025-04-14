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14 апреля, 14:08

Источник: Адиев сменит Артигу в «Химках»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Магомед Адиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Франк Артига в ближайшее время покинет свой пост, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, испанца сменит экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Контракт 47-летнего специалиста будет рассчитан до конца сезона.

Артига возглавляет «Химки» с июня 2024 года. После 24 туров подмосковная команда с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В последних матчах «Химки» потерпели два поражения подряд от махачкалинского «Динамо» (1:4) и «Крыльев Советов» (1:3).

Источник: https://t.me/karpinside/35416
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Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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