Источник: АЕК пытается выкупить у «Бейтара» 20 процентов прав на Гарсию, чтобы ускорить его трансфер в «Спартак»

АЕК ведет с «Бейтаром» переговоры о выкупе 20 процентов прав на форварда Леви Гарсию, сообщает one.co.il.

По информации источника, греческий клуб и сам футболист оказывают давление на владельца «Бейтара», убеждая его продать 20 процентов прав на футболиста за 2,5 миллиона евро. Это связано с желанием сторон ускорить трансфер Гарсии в «Спартак».

Сообщается, что в «Бейтаре» склонны принять предложение, поскольку опасаются, что не смогут получить деньги от российского клуба.

Ранее появилась информация, что «Спартак» готов предложить за 27-летнего форварда сборной Тринидада и Тобаго 22 миллиона евро.

Гарсия в этом сезоне забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах.

(Эли Швидлер)

«Спартак» заплатит 22 миллиона евро за нападающего сборной Тринидада и Тобаго? Кто такой Леви Гарсия