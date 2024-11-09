Источник: агенту Агузарову предлагали пост спортивного директора «Крыльев Советов»

Футбольный агент Алан Агузаров отказался от предложения занять должность спортивного директора «Крыльев Советов», сообщает Legalbet.

31 октября пост спортивного директора самарского клуба покинул Сергей Корниленко, который работал на этой должности с августа 2020 года.

После 14 туров РПЛ «Крылья Советов» с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ближайший матч самарцы проведут 10 ноября против ЦСКА. Игра пройдет на домашней арене «Крыльев» и начнется в 13.00 по московскому времени.