Источник: агенту Агузарову предлагали пост спортивного директора «Крыльев Советов»

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Футбольный агент Алан Агузаров отказался от предложения занять должность спортивного директора «Крыльев Советов», сообщает Legalbet.
31 октября пост спортивного директора самарского клуба покинул Сергей Корниленко, который работал на этой должности с августа 2020 года.
После 14 туров РПЛ «Крылья Советов» с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.
Ближайший матч самарцы проведут 10 ноября против ЦСКА. Игра пройдет на домашней арене «Крыльев» и начнется в 13.00 по московскому времени.