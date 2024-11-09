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Сегодня, 11:52

Источник: агенту Агузарову предлагали пост спортивного директора «Крыльев Советов»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алан Агузаров отказался от предложения занять должность спортивного директора «Крыльев Советов», сообщает Legalbet.

31 октября пост спортивного директора самарского клуба покинул Сергей Корниленко, который работал на этой должности с августа 2020 года.

После 14 туров РПЛ «Крылья Советов» с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ближайший матч самарцы проведут 10 ноября против ЦСКА. Игра пройдет на домашней арене «Крыльев» и начнется в 13.00 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Алан Агузаров

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