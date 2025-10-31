Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

31 октября, 00:57

Источник: агенты Алвеса начали работу над переходом игрока из ЦСКА в топ-лигу Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матеус Алвес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представители полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса работают над его потенциальным переходом в одну из европейских топ-лиг, сообщает Trivela.

По информации источника, агенты 20-летнего бразильца наблюдают за интересом к футболисту со стороны европейских клубов.

Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» летом 2025 года. Он провел за армейцев 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2030 года.

19

  • Vladislove Dobry

    Насчёт утки похоже на правду , но причём тут соперник Спартака - не понятно .

    02.11.2025

  • korkodil

    А, это зарубежом тупые, годами не могут понять как играть против них.

    01.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Сколько агентам Алвеса стоил этот вброс? )

    31.10.2025

  • Игорь Малышев

    Потом соперники уже понимают, как против них играть.

    31.10.2025

  • korkodil

    2 гола и ассист у него в первой игре были? Почему-то у нас легов хватает на две-три игры, а потом деградация.

    31.10.2025

  • Andrey R

    Бразильянцам насрать на еврокубки. Деньги, только деньги.

    31.10.2025

  • Северянин

    Лучше бы боролись с Реалом за Хаби Алонсо :man_facepalming:

    31.10.2025

  • Степочкин

    Таких полузащитников в Бразилии пруд пруди. Главное чтобы не дешевле продали. А так удачи и спасибо как гриться за игры.

    31.10.2025

  • Павел Леонидович

    Да и пес бы с ним. Пользы от него особо нет

    31.10.2025

  • Diman_madridista

    А сколько у агентов у 20-летнего игрока, не игравшего никогда в больших командах, и имеющего скромную трансферную стоимость?

    31.10.2025

  • oiv1vio

    если ты следишь и комментируешь "дворовую" лигу, то какой-же тогда у тебя днищенский уровень :grinning::grinning::grinning:

    31.10.2025

  • oiv1vio

    какое у тебя холопское мышление

    31.10.2025

  • 4rfv5tgb

    Явно агенсткие вбросы с целью поднять зарплату игроку. В сети есть информация, что сейчас з/плата Алвеса всего лишь около 270 000 долларов в год.

    31.10.2025

  • Alexey Esin

    Ну и правильно, молодой игрок поиграл посмотрел что тут твориться и пора в Европу, развиваться там хоть еврокубки существуют Там хоть еврокубки есть

    31.10.2025

  • vvi432

    Очередная утка СЭ с целью раскачать соперника спартака

    31.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Быстро)))

    31.10.2025

  • Динамов

    15 игр в дворовой РПЛ = 2 гола + 1 пас = топ-лига Европы, ага:rofl::joy::sweat_smile:

    31.10.2025

  • Valekka

    2 гола и асист в 15 играх-это уровень минимум Барселоны!!!:)))

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
    Матеус Алвес
    Читайте также
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя