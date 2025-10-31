Источник: агенты Алвеса начали работу над переходом игрока из ЦСКА в топ-лигу Европы

Представители полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса работают над его потенциальным переходом в одну из европейских топ-лиг, сообщает Trivela. По информации источника, агенты 20-летнего бразильца наблюдают за интересом к футболисту со стороны европейских клубов. Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» летом 2025 года. Он провел за армейцев 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2030 года.

Vladislove Dobry Насчёт утки похоже на правду , но причём тут соперник Спартака - не понятно . 02.11.2025

korkodil А, это зарубежом тупые, годами не могут понять как играть против них. 01.11.2025

Симон Вирсаладзе Сколько агентам Алвеса стоил этот вброс? ) 31.10.2025

Игорь Малышев Потом соперники уже понимают, как против них играть. 31.10.2025

korkodil 2 гола и ассист у него в первой игре были? Почему-то у нас легов хватает на две-три игры, а потом деградация. 31.10.2025

Andrey R Бразильянцам насрать на еврокубки. Деньги, только деньги. 31.10.2025

Северянин Лучше бы боролись с Реалом за Хаби Алонсо :man_facepalming: 31.10.2025

Степочкин Таких полузащитников в Бразилии пруд пруди. Главное чтобы не дешевле продали. А так удачи и спасибо как гриться за игры. 31.10.2025

Павел Леонидович Да и пес бы с ним. Пользы от него особо нет 31.10.2025

Diman_madridista А сколько у агентов у 20-летнего игрока, не игравшего никогда в больших командах, и имеющего скромную трансферную стоимость? 31.10.2025

oiv1vio если ты следишь и комментируешь "дворовую" лигу, то какой-же тогда у тебя днищенский уровень :grinning::grinning::grinning: 31.10.2025

oiv1vio какое у тебя холопское мышление 31.10.2025

4rfv5tgb Явно агенсткие вбросы с целью поднять зарплату игроку. В сети есть информация, что сейчас з/плата Алвеса всего лишь около 270 000 долларов в год. 31.10.2025

Alexey Esin Ну и правильно, молодой игрок поиграл посмотрел что тут твориться и пора в Европу, развиваться там хоть еврокубки существуют Там хоть еврокубки есть 31.10.2025

vvi432 Очередная утка СЭ с целью раскачать соперника спартака 31.10.2025

С детства за Уралмаш! Быстро))) 31.10.2025

Динамов 15 игр в дворовой РПЛ = 2 гола + 1 пас = топ-лига Европы, ага:rofl::joy::sweat_smile: 31.10.2025