Источник: агенты Алвеса начали работу над переходом игрока из ЦСКА в топ-лигу Европы

31 октября, 00:57
Представители полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса работают над его потенциальным переходом в одну из европейских топ-лиг, сообщает Trivela.
По информации источника, агенты 20-летнего бразильца наблюдают за интересом к футболисту со стороны европейских клубов.
Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» летом 2025 года. Он провел за армейцев 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2030 года.
Vladislove Dobry
Насчёт утки похоже на правду , но причём тут соперник Спартака - не понятно .
02.11.2025
korkodil
А, это зарубежом тупые, годами не могут понять как играть против них.
01.11.2025
Симон Вирсаладзе
Сколько агентам Алвеса стоил этот вброс? )
31.10.2025
Игорь Малышев
Потом соперники уже понимают, как против них играть.
31.10.2025
korkodil
2 гола и ассист у него в первой игре были? Почему-то у нас легов хватает на две-три игры, а потом деградация.
31.10.2025
Andrey R
Бразильянцам насрать на еврокубки. Деньги, только деньги.
31.10.2025
Северянин
Лучше бы боролись с Реалом за Хаби Алонсо :man_facepalming:
31.10.2025
Степочкин
Таких полузащитников в Бразилии пруд пруди. Главное чтобы не дешевле продали. А так удачи и спасибо как гриться за игры.
31.10.2025
Павел Леонидович
Да и пес бы с ним. Пользы от него особо нет
31.10.2025
Diman_madridista
А сколько у агентов у 20-летнего игрока, не игравшего никогда в больших командах, и имеющего скромную трансферную стоимость?
31.10.2025
oiv1vio
если ты следишь и комментируешь "дворовую" лигу, то какой-же тогда у тебя днищенский уровень :grinning::grinning::grinning:
31.10.2025
oiv1vio
какое у тебя холопское мышление
31.10.2025
4rfv5tgb
Явно агенсткие вбросы с целью поднять зарплату игроку. В сети есть информация, что сейчас з/плата Алвеса всего лишь около 270 000 долларов в год.
31.10.2025
Alexey Esin
Ну и правильно, молодой игрок поиграл посмотрел что тут твориться и пора в Европу, развиваться там хоть еврокубки существуют Там хоть еврокубки есть
31.10.2025
vvi432
Очередная утка СЭ с целью раскачать соперника спартака
31.10.2025
С детства за Уралмаш!
Быстро)))
31.10.2025
Динамов
15 игр в дворовой РПЛ = 2 гола + 1 пас = топ-лига Европы, ага:rofl::joy::sweat_smile:
31.10.2025
Valekka
2 гола и асист в 15 играх-это уровень минимум Барселоны!!!:)))
31.10.2025