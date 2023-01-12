Источник: «Ахмат» отказался продавать Конате в египетский «Аль-Ахли»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате мог покинуть грозненский клуб.

Как сообщает Metaratings.ru, форварда в своих рядах хотел видеть каирский «Аль-Ахли», но «Ахмат» решил не отпускать футболиста до лета.

«Аль-Ахли» — самый титулованный клуб Египта. В данный момент команда из Каира занимает первую строчку в таблице египетской премьер-лиги.

Ранее агент 25-летнего нападающего Дмитрий Селюк заявлял, что предложения по игроку есть из разных стран, но этот сезон он закончит в «Ахмате».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду из Грозного во всех турнирах.

Контракт футболиста из Буркина-Фасо действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.