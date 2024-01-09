Источник: Ахметов прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов близок к завершению перехода в «Зенит», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, «Зенит» должен сегодня объявить о трансфере 26-летнего футболиста. Он подписал с сине-бело-голубыми контракт на 2,5 года.

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за «быков», забил три мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.