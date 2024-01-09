Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:32

Источник: Ахметов прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ильзат Ахметов.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов близок к завершению перехода в «Зенит», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, «Зенит» должен сегодня объявить о трансфере 26-летнего футболиста. Он подписал с сине-бело-голубыми контракт на 2,5 года.

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за «быков», забил три мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: https://t.me/karpinside/30015
Ильзат Ахметов
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
8
Обсудить
Читайте также
Великий Дзгоев отчитал дагестанскую публику за то, что она не встала под гимн СССР. КГБ сделал ему выговор
Легендарный немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр умер в 78 лет
Ученые предрекли 2024 году звание самого жаркого в истории
Льву Рубинштейну провели операцию после ДТП в Москве
В Подольске задержан замглавы администрации городского округа
Движение на трассе М-11 восстановили после ДТП с участием 66 машин
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Защитник «Ахмата» Волков на правах аренды перешел в «Ленинградец»
Тедеско оставил послание болельщикам «Спартака» на 2024 год
Тедеско назвал недопустимым поведение Бериши в эпизоде с Абаскалем
Тренер «Зенита» — о переходе Нино: «Нам нужен уверенный лидер на поле»
Тедеско назвал главное качество Леонида Федуна: «У него большое сердце»
Тедеско заявил о желании встретиться со «Спартаком» на сборах в ОАЭ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Тедеско сравнил «Спартак» с семьей: «Разговариваю даже с теми, кто ухаживал за газоном»

Тедеско назвал главное качество Леонида Федуна: «У него большое сердце»