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Сегодня, 10:49

Источник: Актюркоглу хочет возобновить переговоры со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Керем Актюркоглу.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу сообщил клубу, что хочет продолжить переговоры о переходе в «Спартак», сообщает турецкий журналист Гекхан Динч.

19 августа турецкое издание Fanatik сообщило, что 25-летний вингер отклонил предложение «Спартака». По информации Milliyet, красно-белые были готовы заплатить за футболиста 13 миллионов евро.

Актюркоглу выступает за «Галатасарай» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 6 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. Контракт турка с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Керем Актюркоглу
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