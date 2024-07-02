Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:35

Источник: Алексей Миранчук может продолжить карьеру в МЛС

Алексей Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Клуб МЛС «Ди Си Юнайтед», базирующий в Вашингтоне, заинтересован в переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В сезоне-2023/2024 россиянин провел за итальянский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитано до лета 2025 года. Вместе с итальянской командой Алексей стал победителем Лиги Европы.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/calciomercato-dc-united-miranchuk-news-1-luglio-2024
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
10
Обсудить
Читайте также
Рэпер Канье Уэст посетил Москву
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
Российские специалисты полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
США нагло засудили на домашнем турнире, Макгрегор поставил на Аргентину целое состояние. Что произошло на Кубке Америки-2024 2 июля
Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Казахстанский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Наумов: «С таким составом «Локомотиву» не стоит рассчитывать даже на пятое место в РПЛ»

Фильцов: «Гильерме — легенда «Локомотива», в будущем клуб должен предложить ему работу»