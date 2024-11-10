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Сегодня, 17:24

Источник: Амарал попросил «Спартак» об отставке с поста спортивного директора

Алина Савинова
Томаш Амарал.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал с большой долей вероятности покинет московский клуб, сообщает Legalbet.

По информации источника, португальский функционер заявлял руководству красно-белых о желании уйти по ходу нынешнего сезона, но его попросили доработать до зимней паузы.

Отмечается, что руководство «Спартака» предлагало Амаралу должность советника, однако тот ответил отказом.

Амарал занял пост спортивного директора красно-белых в декабре 2023 года. До этого он работал в «Бенфике» старшим скаутом.

После 15 туров «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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